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Коливання курсу гривні пов’язане з психологічним фактором — НБУ

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Коливання курсу гривні до долара, яке ми спостерігаємо в останні дні, обумовлене психологічним чинником.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Національно банку України Дмитро Сологуб, передає УНІАН.

За його словами, Україна вже 5 років живе в режимі плаваючого курсу і коливання курсу є природними, вони відбуваються завдяки різним чинникам, часом це коливання попиту і пропозиції валюти з боку експортерів та імпортерів, іноді — певний психологічний фактор.

«Цього разу ми бачимо, що природа коливань — психологічна. Наприклад, після заяви голови НБУ Смолія 2 липня Нацбанк вимушено вийшов на ринок і продав $150 млн. Це викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде слабшою і т.д. Фундаментальних причин немає, навпаки – ситуація досить сприятлива. Коливання курсу в першу чергу пов'язано із заявами про те, що гривня буде слабшати», — сказав він.

За його словами, за останні три дні НБУ продав $350 млн.

«НБУ як і раніше, буде згладжувати надмірні коливання», — запевнив Сологуб. Як повідомлялося раніше, Національний банк України на 22 липня встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,66 гривні/долар.

На 23 липня НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,78 гривні/долар, тобто гривня п'ятий день поспіль слабшала до долара - цього разу на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Нацбанк курс долара курс гривні