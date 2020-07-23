Україна отримає 1,2 млрд євро допомоги від ЄС: угоду вже підписано

Україна та ЄС 23 липня підписали Меморандум і Кредитну угоду щодо отримання нашою країною «виняткової» макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі 1,2 млрд євро.
Про це повідомляє сайт уряду.
Згідно з повідомленням, програма макрофінансової допомоги триватиме 12 місяців і передбачатиме виплату двох траншів по 600 млн євро. Виділення першого траншу передбачається відразу після набрання чинності Меморандумом про взаєморозуміння і Кредитноою угодою.
Отримання другого траншу стане можливим після виконання українською стороною низки спеціальних умов та після проведення Єврокомісією відповідної оцінки виконаних зобов’язань.
Зазначається, що положеннями узгодженого з Європейською Комісією проекту Меморандуму передбачено вісім зобов’язань української сторони для отримання другої частини макрофінансової допомоги. Це, зокрема:
1) підвищення прозорості та ефективності медичних закупівель;
2) впровадження реформи податкової та митної адміністрацій і реалізації планів податкової й митної реформ;
3) посилення незалежності, доброчесності, ефективного функціонування судової влади;
4) посилення прозорості та ефективності системи державного управління та незалежності й ефективності роботи антикорупційних органів і прокуратури;
5) розширення повноважень приватних виконавців; відновлення активів у державних банках;
6) ухвалення у першому читанні проекту закону про створення нового агентства (органу) для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів;
7) запровадження нормативно-правової бази корпоративного управління для державних підприємств (відповідно до керівних принципів ОЕСР);
8) покращення функціонування ринку газу.
Нагадаємо, що 20 травня 2020 року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про надання нової макрофінансової допомоги Україні та ще дев'ятьом країнам-сусідкам ЄС. Кредитні кошти спрямовані на подолання наслідків кризи, спричиненої пандемією COVID-19, та для покращення макрофінансової стабільності.