Цьогоріч ЄС вперше виробив більше «зеленої» енергії, ніж з викопних джерел

Відновлювальні джерела уперше згенерували в ЄС більше енергії, аніж вугілля, нафта і газ разом, повідомляє Climate Home News.

Згідно з даними кліматичного аналітичного центру Ember, 27 держав-членів європейського союзу протягом першого півріччя 2020 року за допомогою вітрової, сонячної, гідро- та біоенергетики згенерували 40% електроенергії, тоді як кількість енергії, отриманої від викопного палива, не перевищує 34%.

У результаті цього за перші шість місяців 2020 року викиди вуглецю в енергетичному секторі Євросоюзу скоротилися майже на 25%.

Також зазначається, що скорочення попиту на електроенергію під час пандемії коронавірусу на 7%, сама генерація «зеленої» електроенергії у Євросоюзі збільшилася на 11%.

Це стало можливим завдяки новітнім вітровим і сонячним установкам, які виробляли п'яту частину всієї електроенергії в Європі. За цей час у самій лише у Данії 64% електроенергії було вироблено від вітру і сонця.