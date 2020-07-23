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Пт., лип.
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У Харкові та Києві спіймали злочинців, які вдаючи співробітників СБУ, вимагали гроші у підприємців

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Служба безпеки України викрила організатора та учасників злочинного угруповання, які, погрожуючи фізичною розправою, вимагали гроші у підприємців.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За попередніми даними слідства, гроші з підприємців «вибивали» учасники міжрегіональної банди, яку організував мешканець Харкова.

Потерпілий у справі місцевий бізнесмен мав перевести на банківський рахунок одного з учасників угруповання 1,6 млн грн та 40 тис. євро. У разі відмови зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. При цьому вони діяли під виглядом нібито співробітників Служби безпеки України.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели у Харкові та Києві 5 обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організатору і двом учасникам угруповання, які є представниками кримінальних кіл Києва, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ також перевіряє можливу причетність фігурантів до скоєння інших тяжких злочинів.

бізнес СБУ Харків економічна злочинність