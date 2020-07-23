Нові власники готелю «Дніпро» перетворять його на перший у світі готель для кіберспортивних івентів

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав засновник кіберспортивної організації Natus Vincere, колишній співвласник ESForce та засновник стартапу DreamTeam Олександр Кохановський.

За його словами, «Дніпро» перетворять на перший готель в світі, повністю підготовлений для кіберспортивних івентів.

«Він буде включати в себе не тільки атрибути топового готелю (ресторани, бари, SPA-зони, і фітнес-центри), а й унікальні кіберспортивні елементи: тренувальні зони, кіберспортивну сцену, спеціальні номери для професійних гравців, а також кращий в світі players ' lounge. Коли я кажу «ми», то маю на увазі групу партнерів і інвесторів, які здатні реалізувати цей великий проект, першою частиною якого став готель «Дніпро», — написав Кохановський.

Він говорить, що великий інфраструктурний кіберспортивний проект був задуманий ними ще кілька років тому. Це має бути ціла екосистема, яка включає в себе створення сучасної багатофункціональної киберспортивної арени зі всеукраїнськими та міжнародними турнірами, кіберспортивною Академією, освітніми проектами та кіберспортивною Асоціацією, яка об'єднуватиме ключових гравців ринку, які розвиватимуть індустрію і будуть допомагати в удосконаленні законодавчої бази. Цей проект мав стартувати з будівлі арени, але плани змінилися, коли Кохановський з командою побачили нову унікальну можливість у приватизації готелю «Дніпро».

«Ви знаєте, що я все життя презентував Україну в світі кіберспорту. це величезний світовий ринок і великі можливості для економіки нашої країни, так що прийшов час презентувати Україну світові кіберспорту», — написав він.

Про свої плани на готель Кохановський хотів повідомити у вересні на презентації Української професійної кіберспортивної асоціації, але інформаційний фон, що виник у медіа протягом останніх десяти днів, змусив його оголосити про це раніше.

«За останні 10 днів в медіаполі ми були російськими бандитами і олігархами, покер-королями і ще багато ким», — пише він.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, за результатами аукціону з приватизації столичного готелю «Дніпро» переможцем стало ТОВ «Смартленд». Його ставка у третьому раунді була найбільшою і становила 1,111 млрд грн.