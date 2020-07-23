Мінцифри готується моніторити транзакції українців із віртуальними активами

Міністерство цифрової трансформації підписало Меморандум із компанією Crystal Blockchain B.V., яка є одним із провідних світових виробників програмного забезпечення для моніторингу операцій із віртуальними активами.

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Згідно з повідомленням, таким чином Мінцифри готується до впровадження фінмоніторингу віртуальних активів, який, в тому числі, дозволить перевіряти походження транзакцій.

Протягом тижня фахівців Мінцифри будуть навчати професійному моніторингу транзакцій із віртуальними активами. Це дозволить у майбутньому ефективно впроваджувати процедури фінансового моніторингу та в результаті підвищити прозорість ринку. Міністерство зможе використовувати інструмент моніторингу, який дозволить перевірити походження підозрілих транзакцій.

Зазначається, що аналітичним програмним забезпеченням компанії Crystal користуються українські банки, приватні та урядові структури для моніторингу фінансових операцій.

«Головна мета нашої співпраці – швидке становлення та легалізація ринку віртуальних активів в Україні», — повідомляють в Мінцифри.

Нагадаємо, 11 червня у Верховній Раді України зареєстровано законопроект №3637 «Про віртуальні активи». У ньому, зокрема, надається визначення віртуального активу: «особливий вид майна, який є цінністю в електронній формі, існує в системі обігу віртуальних активів, та може знаходитись у цивільному обігу. Віртуальні активи можуть бути забезпеченими і незабезпеченими». До віртуальних активів, наприклад, можна віднести криптовалюту та блокчейн, але не лише їх.

Також зазначається, що центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, є Міністерство цифрової трансформації України.

22 липня законопроект наданий профільному Комітету ВРУ на доопрацювання.