Ринок лізингу в Україні зростає: цей інструмент для МСБ вигідніший, ніж кредити

Український ринок лізингу зростає п’ятий рік поспіль, а розмір портфеля лізингових компаній протягом 2019 року зріс майже на 11% — до 27,75 млрд грн порівняно з 2018 роком.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Вартість лізингових угод, укладених протягом минулого року, в порівнянні з 2018 роком зросла на 14,5% — до 24,65 млрд грн. Порівняно з 2017 роком зростання становило 92%.

«Стійка позитивна динаміка ринку лізингу протягом останніх років спричинена низкою сприятливих факторів, серед яких стабільність гривні, активний вихід українського виробника на європейські ринки, лібералізація економіки, а також підвищення фінансової грамотності населення та бізнесу. Ознайомлення з особливостями фінансового лізингу як інструменту фінансування дає змогу малому та середньому бізнесу скористатися його доступністю та перевагами перед кредитом», — вважають в асоціації «Українське об’єднання лізингодавців».

Більше того, минулого року послуги лізингу банки почали просувати самостійно.

«Впровадження цього напряму дасть можливість клієнтам банку отримати додатковий інструмент фінансування для оновлення та розширення парку техніки», — пояснює директорка департаменту маркетингу одного з банків.

Також зазначається, що минулого року особливо популярними напрямами продажів за допомогою цього інструменту були залізничні вагони і напіввагони, легкові та вантажні автомобілі, сільськогосподарська техніка та сільгоспобладнання: трактори, комбайни, сівалки.

«Щоб здешевити фінансування для клієнтів, банки поширюють на лізинг програми компенсації вартості з виробниками і постачальниками техніки», — сказано у повідомленні.