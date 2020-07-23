В Україні створили Реєстр активів неплатоспроможних банків

Про це повідомляє сайт ProZorro.Продажі.

Реєстр є єдиним вичерпним переліком активів неплатоспроможних банків, що виставляються Фондом гарантування вкладів через платформу ProZorro.Продажі. По кожному об’єкту зібрані дані та його основні характеристики — площа, оціночна вартість, місце та замовник торгів.

«Всі ці цифри обробив ФГВФО, а ми додали до бази даних, яка тепер доступна для усіх і кожного. І тепер усі бажаючі зможуть дізнатись про повний перелік всього що виставлять на торги збанкрутілі банки та придбати їх активи через відкриту та прозору процедуру «голландських аукціонів». Реєстр активів ФГВФО вже працює у режимі 24/7 за цим посиланням», — йдеться у повідомленні.

Реєстр містить багато категорій, проте основних дві — права вимоги за кредитами та майно.

Ткож тут можна дивитися статус всіх активів, що будуть виставлені на продаж найближчим часом.

Ціни на лоти починаються від однієї гривні. Найдорожчий на сьогодні актив Реєстру — комерційний об’єкт в Одесі вартістю 1,4 млрд грн.

Згідно з повідомленням, реєстр потрібен щонайменше з трьох причин:

Фонду гарантування — щоб забезпечити відкриті та конкурентні торги;

потенційним покупцям — щоб заздалегідь вивчити інформацію про цікаві лоти і підготуватися до аукціону, адже в Реєстрі актив можна вивчити ще до того, як він потрапить на торговельні майданчики платформи ProZorro.Продажі.

Позичальникам, які досі не розрахувалися по кредиту. Із появою реєстру позичальники знатимуть кінцеву дату реалізації свого боргу Його можна знайти у базі за параметрами або за номером кредитного договору, а потім звернутися до ФГВФО, щоб його погасити чи реструктуризувати заборгованість. Кредити, що почнуть таким чином знову повертатися, за правилами Фонду потраплять на аукціони в останню чергу.

Надалі Реєстр розвиватиме функціонал та додаватиме нові функції.

«Дуже важливо, що ресурс існує у відкритому доступі для всіх бажаючих. Тож з ним можуть ознайомитись не тільки електронні майданчики і покупці, але й журналісти, громадські організації. Це дозволяє забезпечити максимальний контроль за тим, як відбувається продаж активів», — підсумовують у повідомленні.