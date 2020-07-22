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23
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«Енергоатом» розпочав експорт електроенергії до Білорусі

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Опівночі 22 липня розпочався експорт електроенергії виробленої українськими АЕС до Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЕК «Енергоатом».

Зазначається, що на експорт до Білорусі спрямовано реалізований «Енергоатомом» на майданчику Української енергетичної біржі обсяг – 12 тис. МВт-год електроенергії базового навантаження з постачанням в період з 22 до 31 липня 2020 року за середньозваженою ціною 948 грн/МВт-год.

За контрактом, ця електроенергія призначена для подальшого продажу та/або постачання за межі України. При цьому покупець повинен самостійно забезпечити доступ до міждержавних перетинів.

Раніше повідомлялося, що уряд 20 липня дозволив «Енергоатому» проводити спеціальні сесії з продажу частини виробленої на атомних станціях енергії за двосторонніми договорами.

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