«Енергоатом» розпочав експорт електроенергії до Білорусі

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЕК «Енергоатом».

Зазначається, що на експорт до Білорусі спрямовано реалізований «Енергоатомом» на майданчику Української енергетичної біржі обсяг – 12 тис. МВт-год електроенергії базового навантаження з постачанням в період з 22 до 31 липня 2020 року за середньозваженою ціною 948 грн/МВт-год.

За контрактом, ця електроенергія призначена для подальшого продажу та/або постачання за межі України. При цьому покупець повинен самостійно забезпечити доступ до міждержавних перетинів.

Раніше повідомлялося, що уряд 20 липня дозволив «Енергоатому» проводити спеціальні сесії з продажу частини виробленої на атомних станціях енергії за двосторонніми договорами.