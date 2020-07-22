Україна повернулася до планів з розміщення євробондів, які зірвалися через відставку Смолія

Україна повернулася до планів розміщення нових і викупу євробондів в обігу, які перенеслися у червні на фоні відставки голови Нацбанку.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело у банківських колах.

Згідно з повідомленням, у середу відбудеться конференц-колл з інвесторами, за підсумками якого може бути розміщений випуск доларових євробондів з погашенням у березні 2033 року.

Паралельно Україна планує 23 липня оголосити викуп єврооблігацій з погашенням у 2021 та 2022 рр. на суму до $750 млн.

Організатори лишилися ті ж, що і у скасованої в червні угоди — Goldman Sachs і J.P.Morgan.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Україна скасувала угоду про випуск 12-річних єврооблігацій із можливістю викупу на $750 млн після того як увечері 1 липня з’явилася інформація, що глава НБУ Яків Смолій подав президенту України заяву про відставку і пояснив її систематичним політичним тиском, здійснюваним на центробанк протягом тривалого часу.