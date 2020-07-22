Лохалізація: локомотив модернізації чи економічне хуторянство

Олег Лиховид

Електроавтобусна зупинка: в Україні розвиток міського…

Олег Диващук

Доцентровий рух: ТРЦ відновлюються після карантину

Марина Гуревич

Хто проти Пєті: Для багатьох компаній…

Олексій Янковський

Страховка у $500 млрд: Україна має…

Володимир Чеповий

Класовий поділ: неочікувана революція в шкільній…

Лідія Білас

Ведмежа послуга: шкода економіці України від…

Олександр Мертенс

Трансформація журналу БІЗНЕС: до і після

Володимир Чеповий

Гості з майбутнього: “зелені” ініціативи бізнесу…

Марина Дорошенко

23
Чт., лип.
wooman

Кабмін хоче ввести штрафи за перешкоджання у проведенні перевірок на техногенну та пожежну безпеку

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабмін підготував закон, який запроваджує адміністративну відповідальність за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зокрема, цей закон доповнює Кодекс України про адмінправопорушення новою статтею.

«Передбачається доповнити Кодекс України про адміністративні порушення статтею «Створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки у тому числі пов'язаної з проведенням перевірок». Надається можливість суддям районних, міських та міжміських судів розглядати справи про ці правопорушення, а поліцейським та посадовим особам складати протоколи та проводити адміністративне затримання до встановлення особи правопорушника», — написав він.

Згідно з документом, створення перешкод при таких перевірках тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1000–2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 34 тис. грн).

Те саме діяння, вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, передбачає штраф у розмірі від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 51 тис. грн).

zakon perevirky 1

zakon perevirky 2

перевірки Кабінет міністрів адміністративні штрафи