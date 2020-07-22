Кабмін хоче ввести штрафи за перешкоджання у проведенні перевірок на техногенну та пожежну безпеку

Кабмін підготував закон, який запроваджує адміністративну відповідальність за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зокрема, цей закон доповнює Кодекс України про адмінправопорушення новою статтею.

«Передбачається доповнити Кодекс України про адміністративні порушення статтею «Створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки у тому числі пов'язаної з проведенням перевірок». Надається можливість суддям районних, міських та міжміських судів розглядати справи про ці правопорушення, а поліцейським та посадовим особам складати протоколи та проводити адміністративне затримання до встановлення особи правопорушника», — написав він.

Згідно з документом, створення перешкод при таких перевірках тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1000–2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 34 тис. грн).

Те саме діяння, вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, передбачає штраф у розмірі від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 51 тис. грн).