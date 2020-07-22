СБУ виявила схему закупівлі «Укрзалізницею» контрабандних запчастин з РФ на 200 млн грн (фото)

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2018-2019 років комерсанти вступили у змову з деякими керівниками одного з департаментів та структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця». Посадовці забезпечували ділкам перемоги у тендерах, незважаючи на те, що «підрядники» не мали відповідних дозволів та сертифікатів на здійснення ремонту колісних пар для пасажирських вагонів», — сказано у повідомленні.

Також вони постачали Укрзалізниці запасні частини неналежної якості та невідомого походження, завезені контрабандою з РФ.

Загальна сума контрактів становила майже 200 млн грн.

При цьому, завдяки фальсифікаціям обсягів виконаних робіт фігурантами провадження через фіктивні фірми було виведено у готівку і привласнено близько 50 млн грн.

За висновками фахівців, використання зазначених запасних частин на рухомому складі могла призвести до надзвичайних ситуацій, адже вони були відновлені з порушенням технологічних процесів.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ проводять 27 обшуків у п’яти областях України: у структурних підрозділах Укрзалізниці, виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів.

У офісі компанії-постачальника, причетної до протиправного механізму, правоохоронці вилучили $65 тисяч, понад 2 млн грн, печатки низки комерційних структур, залучених до фіктивних операцій, а також підроблену печатку Укрзалізниці.

«Наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправний характер діяльності фігурантів. Зокрема, виявлено договори постачання, акти здачі-приймання робіт, реєстри податкових та видаткових накладних, рахунки на оплати, авізо, технічні паспорти, посадові інструкції, довіреності, сертифікати», — сказано у повідомленні.

Триває досудове слідство у кримінальному провадження за ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Операція проводиться спільно із регіональними підрозділами ГУ ДФС України під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області.