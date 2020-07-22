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23
Чт., лип.
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За І півріччя 2020 українці купили на 10% більше електрокарів, ніж минулого року

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У першому півріччі 2020 року в Україні поставлено на облік 3516 одиниць автотранспортної техніки, що працює виключно на електротязі.

Це на 10% перевершує показник минулого року, повідомляє «Укравтопром».

З цієї кількості легкових електромобілів було 3346 шт. (+13% до аналогічного періоду минулого року), комерційних авто на електротязі – 169 шт. (-23% до показника 2019) і один електроавтобус.

Частка нової техніки в реєстраціях цього року склала 7,8% у легкових авто, 2,4% у комерційних та 100% серед автобусів.

У п’ятірку найпопулярніших моделей на акумуляторних джерелах живлення увійшли:

  • Nissan Leaf – 1159 шт., з них нових тільки 6 шт.;
  • Tesla Model S – 389 шт. (нових – 2 шт.);
  • Tesla Model 3 – 358 шт. (нових – 8 шт.);
  • Tesla Model X – 162 шт. (нових – 11 шт.);
  • Volkswagen e-Golf – 161 шт. (нових – 0 шт.).

Серед нових електромобілів найпопулярнішим був кросовер Audi E-Tron. З січня по червень на цій моделі зупинили свій вибір 59 українців.

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