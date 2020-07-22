Платні «консультації», грошові внески та викуп компаній: у чому звинувачують колишнього голову Укравтодору

21 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі за дорученням НАБУ та САП повідомили колишньому в. о. голови Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАБУ.

Згідно з повідомленням, НАБУ та САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про ймовірне отримання колишнім керівником Укравтодору неправомірної вигоди. Всі ці випадки пов’язані з ухваленням рішень про використання коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг.

Зокрема, уточнюється, що в одному з епізодів йшлося про сплату 10% «консультаційних послуг», що становило понад 180 тис. євро. В іншому – компанія-переможець тендеру Укравтодору мала сплатити внесок до спеціально створеного спільного підприємства у Польщі. Еквівалент внеску становив на момент вчинення злочину понад 3,5 млн грн.

Ще в одному з випадків йшлося про викуп іншої спеціально створеної компанії зі статутним капіталом у 15 тис. євро за 300-350 тис. євро. В обмін на це екскерівник Укравтодору обіцяв «не помітити» порушень термінів виконання контрактів однією з компаній-підрядниць Укравтодору і не вимагати від неї сплати штрафних санкцій.

Особливістю наведених злочинів було те, що вони починались в Україні, а завершувались у Польщі.

На сьогоднішній день, повідомлення про підозру в межах роботи спільної слідчої групи вручено п’ятьом особам: в. о. голови Укравтодору, двом громадянам Польщі, іноземному громадянину-представнику однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору та колишній радниці в. о. голови Укравтодору, громадянці України.

Слідство також встановлює інших осіб, ймовірних учасників злочинної групи.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, паралельні розслідування у цій справі велися одночасно і в Україні, і в Польщі, тому у листопаді 2019 року була створена спільна міжнародна слідча група, до якої увійшли працівники антикорупційних органів обох держав. Загальна сума коштів, які злочинна група використала як привід для отримання неправомірної вигоди, перевищує 270 млн євро.

21 липня у прокуратурі Варшави Славоміру Новаку висунули звинувачення в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.