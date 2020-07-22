Голова НБУ провів перші зустрічі з послами G7, Світовим банком та ЄБРР

Голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко провів перші зустрічі з послами Великої сімки, з представниками Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це повідомляє сайт НБУ.

Під час зустрічей новопризначений голова НБУ запевнив міжнародних партнерів, що Національний банк залишиться і надалі незалежною інституцією, яка ухвалюватиме аполітичні на економічно вмотивовані рішення. Монетарна політика, режим інфляційного таргетування та режим гнучкого курсу будуть збережені.

«Ми прагнемо і надалі залишатися прогнозованим та послідовним партнером для вас. Ми твердо переконані, що співпраця з міжнародними партнерами – необхідна запорука макрофінансової стабільності України. З нашого боку ви побачите відповідальне ставлення до усіх своїх зобов’язань: ми й надалі їх виконуватимемо, керуючись принципами прозорості та партнерства, – сказав Кирило Шевченко під час зустрічі з послами Великої сімки.

Також він озвучив власні пріоритетні напрямки роботи на посаді: відновлення активного кредитування, зниження обсягів на балансах банків, підтримання реформи корпоративного управління в державних банках (у тому числі через захист інституту незалежних директорів у наглядових радах), збереження макрофінансової стабільності та поглиблення співпраці з міжнародними партнерами.

«Для Національного банку найважливіше завдання нині – мати здоровий конструктивний діалог з міжнародними партнерами. Саме тому спілкування зі Світовим банком, Великою сімкою, МВФ – це перші кроки, з яких я розпочав свою роботу у центробанку», – наголосив Голова Національного банку Кирило Шевченко.

На фото — Зустріч голови НБУ Кирила Шевченка з послами Великої сімки