Цього року кількість мільйонерів в Україні зросла на 3 тисячі осіб

За підсумками деклараційної кампанії 2020 року майже 8 тис. осіб задекларували доходи у розмірі понад 1 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби.

Порівняно з минулим роком кількість мільйонерів в Україні зросла на 3 тисячі.

При цьому троє людей зазначили доходи у сумі понад 1 млрд грн: двоє — мешканці м. Києва та один – м. Дніпра.

Загалом мільйонерами задекларовано отриманий дохід на суму 68,3 млрд грн та визначено до сплати майже 2 млрд грн податкових зобов’язань.

Найбільша кількість мільйонерів, які подали декларації, обліковується по м. Києву – 40% від загальної кількісті або 3242 особи, у Дніпропетровській області — 8% або 616 осіб, а у Харківській – 7,4% або 593 осіб.

Рекордну суму своїх податкових зобов’язань до сплати в бюджет (з ПДФО та військового збору) визначено мешканцем м. Києва. Він сплатить 304,0 млн грн податків.