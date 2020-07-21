Замість військових — соняшники: Держгеокадастр виявив незаконне використання 10 тис. га земель міноборони

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру виявила незаконне використання більше 10 тисяч гектарів земель міністерства оборони.

Про це розповів голова Держгеокадастру Роман Лещенко, передає прес-служба відомства.

«І це в межах тільки одного об‘єкту міністерства оборони України. Мова про полігон «Широкий лан», землі якого відводились для розміщення та постійної діяльності Збройних сил України, а по факту використовуються підприємцями для вирощування сої, соняшнику та зернових культур», — зазначив Роман Лещенко.

Третина полігону використовується не за призначенням, адже ведення сільського господарства на полігонах Збройних сил України законом не допускається.

Встановлені збитки від нецільового використання цієї землі складають 200 млн грн.

«Це сума на яку можна поповнити виснажений кризою бюджет. Гроші, яких так не вистачає для війська, медиків та будівництва доріг. Головна мета – це превентивні заходи, що збережуть землі оборони від зазіхань. За підтримки Міністра оборони Андрія Тарана, ми вже почали роботу з моніторингу використання цих земель, і зробимо все, щоб вивести порушників на чисту воду», – резюмував Лещенко.