Зеленський запропонував швейцарцям інвестувати в туристичну інфраструктуру України

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що швейцарські інвестори могли б долучитися до розбудови української туристичної галузі.

Про це Володимир Зеленський заявив під час українсько-швейцарських перемовин у широкому складі, повідомляє сайт Офісу президента.

Крім того, на думку Зеленського, Україна могла б скористатися досвідом Швейцарії з розвитку туризму та інфраструктури.

«Наша країна не надто відкрита світу як країна туристична. Швейцарія має бренд – крім країни якісної інфраструктури, ми всі знаємо великі гірськолижні курорти», – сказав він.

Також Зеленський переконаний, що наша держава має добрі перспективи розвитку туристичної галузі, і запросив швейцарських інвесторів до участі в цьому процесі.

«В України теж є потенціал, достатньо довгий туристичний сезон, країна велика, поруч сусіди, які з радістю приїжджають. Я хотів би, щоб ваші інвестори, ваш бізнес придивилися до вкладання в інфраструктуру, серед іншого туристичну», – зауважив він.