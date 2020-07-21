Рада прийняла за основу законопроєкт про локалізацію у машинобудуванні

Верховна Рада України прийняла за основу законпроєкт №3739, який передбачає преференції для вітчизняного машинобудування при проведенні публічних закупівель.

Документ підтримали 248 народних депутатів: 176 від «Слуги народу», 20 — від ОПЗЖ, 5 — від «Європейської солідарності», 18 – від «Батьківщини», 10 — «За майбутнє», 8 — групи «Довіра» та 11 позафракційних. «Голос» голосував проти законопроєкту.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, законопроект №3739 «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» зареєстрований у Верховній Раді 24 червня 2020 року групою з 37 народних депутатів. Він, зокрема, передбачає, що локалізація виробництва буде кваліфікаційним критерієм для участі в закупівлях.

Законопроектом виділяють такі основні підгалузі машинобудування, як залізничний транспорт, міський пасажирський транспорт, комунальна і спецтехніка, енергетичне машинобудування. Для них і пропонується локалізація на рівні 25-40%.

Після набрання законом чинності автори прогнозують протягом наступних 3-5 років зростання ВВП на 3,9% і створення більш ніж 62 тис нових робочих місць.

Крім того, автори пропонують створити ринок тим інвесторам, які інвестують у виробництво в Україні.

Також повідомлялося, що Федерація роботодавців України (ФРУ) запросила членів Ради Спілки українських підприємців (СУП) для фахового обговорення законопроекту №3739 у форматі публічної дискусії-батлу «5 на 5».