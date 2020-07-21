Депутати проголосували за законопроект про зниження «зелених» тарифів

Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому законопроект, який передбачає зниження ставок «зеленого» тарифу для сонячних (СЕС) і вітрових (ВЕС) електростанцій.

За ухвалення закону №3658 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» проголосували 288 народних депутатів, повідомляє УНІАН.

«Зазначений законопроект… врегульовує на законодавчому рівні нагальні проблеми функціонування «зеленої» електрогенерації, сприятиме зменшенню фінансового навантаження на кінцеву ціну електроенергії шляхом оптимізації рівня «зеленого» тарифу, буде сприяти досягненню балансу інтересів суспільства, споживачів електричної енергії та учасників ринку електричної енергії, поліпшить платоспроможність суб'єктів ринку, забезпечивши одночасно подальший розвиток відновлюваної енергетики», — сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Документом, зокрема, передбачає зменшення розміру «зелених» тарифів з 1 липня 2020 року для об'єктів, введених в експлуатацію з 1 липня 2015 до 31 грудня 2019 року, для СЕС понад 1 МВт – на 15%, для СЕС і ВЕС менш як 1 МВт – на 7,5%.

«Для генерації менш як 1 МВт зниження буде у два рази менше, ніж для всіх інших, тобто не 15%, а 7,5%. Таким чином, ми інакше підходимо до дрібних електростанцій, і у них тариф буде вищим, ніж у інших станцій», – сказав голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, представляючи законопроект.

Депутати також підтримали пропозицію надати можливість компаніям, які вже почали будівництво електростанцій, завершити об'єкт до 31 жовтня 2020 року (замість 1 липня 2020 року) і зафіксувати зниження тарифу на рівні 2,5%.

Документом встановлюється граничний розмір «зеленого» тарифу для об'єктів відновлюваної енергетики, введених в експлуатацію до 30 червня 2015 року, що дозволить зменшити розмір «зелених» тарифів для таких об'єктів до 52%.

Депутати також обмежили терміни введення в експлуатацію нових СЕС для отримання «зеленого» тарифу шляхом зменшення з 1 серпня 2020 року розмірів «зеленого» тарифу для таких об'єктів на 50%.

Парламент також підтримав правку, яка виключає норми про незмінність податкового законодавства для електростанцій, що працюють на альтернативних джерелах електроенергії, як це було запропоновано в законопроекті до першого читання.

Крім того, депутати підтримали поправку, згідно з якою не менше 20% витрат на компенсацію держкомпанії «Гарантований покупець», на яку покладено функції виконання зобов'язань держави по оплаті електроенергії з відновлюваних джерел за «зеленим» тарифом, будуть закладатися в державний бюджет.

З 2022 року (у 2021 році – 50%) буде введена повна відповідальність за небаланс фактичних і прогнозних графіків виробництва електроенергії для всіх виробників з ВДЕ. При цьому розмір допустимої похибки прогнозування складе для ВЕС – 10%, для СЕС – 5%.

Законом пропонується визначити оператора системи передачі відповідальним за компенсацію недовідпущеної виробниками ВДЕ електроенергії в результаті виконання ними диспетчерських команд на зменшення та/або обмеження навантаження відповідно до методики, затвердженої регулятором.

Документ також передбачає удосконалення процедури проведення конкурсу на будівництво нових потужностей відновлюваної енергетики.