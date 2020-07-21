Понад 60% українців проти легалізації грального бізнесу та ринку землі — опитування

В Україні 60% громадян не підтримують легалізацію грального бізнесу та запровадження ринку землі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 16-17 липня 2020 року, передає УНІАН.

За даними опитування, 61% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу і 60% — введення ринку землі. Підтримку цим рішенням висловили відповідно 26% і 23% респондентів.

За інформацією соціологів, відносно більше тих, хто підтримує ці два рішення парламенту, серед молоді та прихильників партій "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "Голос".

Опитування також показало, що найпозитивніше серед інших рішень парламенту респонденти оцінили повернення до Кримінального кодексу статті про покарання за незаконне збагачення, а також введення кримінальної відповідальності для депутатів за «кнопкодавство» (90% і 89% відповідно).

Також значну підтримку (від 60% до 80%) мають такі втілені в життя ініціативи:

скасування депутатської недоторканності,

надання волонтерам статусу учасника війни,

кредитування підприємців за низькими ставками,

повернення в правове поле видобутку бурштину,

збільшення лімітів доходу для фізичних осіб-підприємців,

ухвалення закону про імпічмент президента,

введення жорстких правил перевезення дітей в автомобілях тільки в дитячих кріслах,

обмеження на виведення грошей в офшори,

спрощення вступу до українських ВНЗ дітей з окупованих територій.

Попри це, останні три ініціативи мають також значну кількість противників – близько 20%.

«Важливо, що більшість зазначених вище рішень Верховної Ради знаходять рівномірну підтримку серед прихильників різних політичних сил. Однак, є й такі, які викликають опір. Наприклад, рішення про спрощення вступу в українські ВНЗ дітей з окупованих територій має підтримку серед більшості виборців усіх парламентських партій, окрім «Європейської солідарності», половина з яких виступає проти. Аналогічно, рішення про надання добровольцям статусу учасника війни підтримують понад 80% прихильників різних політичних сил, крім «Опозиційної платформи — За життя», де підтримка становить 56%», – зазначили в групі «Рейтинг».

Соціологічна група «Рейтинг» проводила опитування серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність — 2 тисячі респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 — не більше 2,2%.