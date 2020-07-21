Екс-голові «Укравтодору» Новаку офіційно висунули звинувачення

Колишньому керівнику «Укравтодору» Славоміру Новаку 21 липня у прокуратурі Варшави висунули звинувачення в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на агентство PAP.

Новака підозрюють у вимаганні і отриманні майнових і особистих вигод в обмін на надання приватним суб’єктам контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні коштів, отриманих під час цих злочинів.

«В результаті він отримав 1 300 000 злотих (майже 300 тис. євро, – ред.)» – сказала речниця окружної прокуратури Варшави Мирослава Хир.

Додатково Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві до надання медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Зазначається, що розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді «Громадянської платформи», очолював державне агентство України – «Укравтодор». Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Відносно колишнього міністра ведуться окремі розслідування в Польщі і Україні, а доказами обмінюється спеціальна група слідчих.

Затримані разом з Новаком Даріуш З. і Яцек П. також заслухали звинувачення в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей і отриманні майнових вигод.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, паралельні розслідування у цій справі велися одночасно і в Україні, і в Польщі, тому у листопаді 2019 року була створена спільна міжнародна слідча група, до якої увійшли працівники антикорупційних органів обох держав. Сума тендерів, яка відпрацьовуються у рамках розслідування становить 270 млн євро.