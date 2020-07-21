Мін’юст запускає новий ЄДР: протягом 10 днів зареєструвати ФОП чи юрособу буде неможливо

В Україні впровадять оновлений Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У період його впровадження прийом документів не здійснюватиметься.

Про це повідомив Міністр юстиції Денис Малюська, передає сайт уряду.

«З 7 по 16 серпня дані будуть переноситись зі старого реєстру до нового і доступ реєстраторів до ЄДР протягом цього часу буде відсутній. Документи на реєстрацію не прийматимуться з 00 годин 5 серпня, а документи, подані до цього часу, повинні бути опрацьовані до 18 години 7 серпня. Просимо вибачити за тимчасові незручності та запланувати проведення реєстраційних дій (реєстрацію юридичних осіб та ФОП, зміну директора, внесення змін до зареєстрованих даних тощо) до 5 серпня або ж після 16 серпня 2020 року», — сказав міністр.

Також він наголосив, що протягом періоду перенесення даних Колегія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації продовжуватиме працювати, матиме доступ до ЄДР та зможе оперативно реагувати на потенційні рейдерські атаки.

Серед переваг нового ЄДР, за словами Малюськи:

безоплатний пошук відомостей за даними відокремленого підрозділу юридичної особи;

забезпечення можливості формування виписки після проведення будь-якої реєстраційної дії;

можливість обліку сімейних фермерських господарств та поява окремої ознаки створення такого господарства;

удосконалені бізнес-процеси реєстрації, зокрема створено виражене відображення проведених змін, забезпечено припинення ФОП та внесення змін до відомостей про ЮО в один етап, додано нові атрибути розширеного пошуку;

створені нові реєстраційні дії, зокрема, перехід на діяльність на підставі власного установчого документу або модельного статуту, внесення та скасування заборони вчинення реєстраційних дій, внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ;

створені нові друковані форми документів (заява, рішення про відмову) та оновлені наявні (витяг, виписка, опис поданих документів, повідомлення про відмову);

впроваджені додаткові механізми контролю та модулі безпеки, зокрема, контроль наявності сканованої копії поданого документа, підтвердження операцій в системі з використанням КЕП, ідентифікація користувача при отриманні витягу на порталі з використанням КЕП, автоматичний «LOG-OFF» у разі наявності ПЗ віддаленого керування та неактивності користувача в системі, що в свою чергу сприятиме у протидії рейдерству.

Іншими перевагами оновленого ЄДР є:

можливість формування запиту на видачу копій документів з реєстраційної справи;

наявність словника адміністративно-територіального устрою з можливістю обрання вулиць з переліку, що забезпечує єдиний підхід при введенні адреси;

оновлений атрибутивний склад форм для внесення інформації, зокрема з’явилися додаткові поля для внесення необхідної інформації в ЄДР;

створена нова сутність – «кінцевий бенефіціарний власник», тим самим покращена якість внесення даних про кінцевих бенефіціарних власників шляхом їх чіткого структурування та відокремлення від засновників, що, в свою чергу, дозволяє розміщувати інформацію в окремих блоках при наданні відомостей з ЄДР чи публікації у відкритих даних.

Крім того, у оновленому ЄДР передбачена технічна можливість його подальшого вдосконалення та доопрацювання.