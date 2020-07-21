Укрзалізниця хоче ввести квоти на імпорт та заборонити навантаження іноземних вантажних вагонів

Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, передає прес-служба компанії.

Метою програми є поліпшення технічного стану експлуатованих в Україні вагонів та підтримка вітчизняних виробників рухомого складу.

Зокрема, відповідно до програми планується встановити квоти на імпорт вантажних вагонів іноземного виробництва та заборонити навантаження на станціях України вагонів власності нерезидентів України.

«Держава має якнайшвидше зробити ці кроки, аби захистити вітчизняний ринок від експансії, коли в Україну тисячами завозяться старі іноземні вагони. Найбільше таких вагонів імпортується з Росії. Їх стан, м’яко кажучи, не найкращий, а це загрожує безпеці руху, а іноді призводить навіть до сходження вагонів з рейок. Водночас така ситуація заважає й розвитку вітчизняної вагонобудівної галузі», — наголосив очільник «Укрзалізниці».

За його словами, у рамках програми буде розраховано також необхідний парк вагонів по кожному типу для забезпечення перевезення прогнозованих обсягів вантажів.

«На ринку вантажних перевезень не повинно бути одночасно шаленого профіциту одного типу вагонів і катастрофічного дефіциту іншого типу. Тут має бути баланс, який повністю задовольнятиме бізнес у вантажоперевезеннях залізницею. Також ми посилимо технічні вимоги до процедури продовження терміну служби вантажних вагонів. Вони мають виходити на колії тільки належної якості», — підкреслив Іван Юрик.

Затвердити «Державну програму оновлення парку вантажних вагонів України на період 2021-2025 роки» Укрзалізниця планує до кінця поточного року.