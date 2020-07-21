Найдовший саміт: лідери ЄС узгодили план порятунку економіки на 1,82 трлн євро

Лідери ЄС досягли домовленості про фонд відновлення економіки після пандемії обсягом 750 млрд євро і наступний довгостроковий бюджет ЄС обсягом понад 1 трлн євро.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на висновки Європейської ради.

Про досягнення домовленості стало відомо незадовго до 6 ранку у вівторок – на п’ятий день саміту ЄС, який спочатку планувався дводенним. Цей саміт став найдовшим в історії ЄС.

«Ми провели 4 дні і ночі, 90 годин у переговорах і досягли успіху» — сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фонд відновлення ЄС, який складатиметься з 390 млрд євро у вигляді грантів і 360 млрд євро у вигляді кредитів, буде приєднаний до нового семирічного бюджету в розмірі 1,074 трлн євро. Таким чином, загальний фінансовий пакет допомоги сягне 1,82 трлн євро.

Слід зазначити, що початкова пропозиція по фонду загальним обсягом 750 млрд євро передбачала розподілити субсидії і позики в співвідношенні 500 і 250 млрд євро, відповідно. Однак таке співвідношення не влаштовувало групу так званих ощадливих держав (Австрія, Нідерланди, Данія, Швеція), які були проти значної частки грантів у фонді.

Довгостроковий бюджет було особливо важко забезпечити цього разу через Brexit. Національні столиці та інститути ЄС повинні були «заткнути дірку» в розмірі близько 10 млрд євро на рік, яка залишилася після виходу з блоку Британії.

Як зазначає Politico, деякі лідери побоювалися, що нездатність досягти угоди призведе до падіння фондових ринків і потенційно посилить економічну кризу в час, коли пандемія ще триває. Багато експертів кажуть, що повний шок від пандемії ще не відчувається через надзвичайні урядові програми щодо запобігання втраті робочих місць, які можуть незабаром припинити свою дію.

Раніше цього місяця Європейська комісія прогнозувала, що економіка ЄС скоротиться на 8,3% в цьому році у зв’язку з пандемією.