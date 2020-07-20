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Вт., лип.
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НБУ має обмежити використання банками довгострокових цінних паперів — Шевченко

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Національний банк України (НБУ) має обмежити використання банками цінних паперів, щоб простимулювати кредитування реального сектора економіки.

Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«З одного боку, потрібно посилити роботу щодо зниження проблемних кредитів в банківській системі і поліпшення якості кредитних портфелів банків. З іншого боку, обмежити використання довгострокових цінних паперів, які банки купують за рахунок вільної ліквідності замість кредитування підприємств», — сказав він.

За його словами, макроекономічна стабільність фінсектора залишається пріоритетом для НБУ.

«Сьогодні наші з вами зусилля повинні зосередитися на підтримці української економіки (...) Ми як НБУ повинні створити разом необхідні умови для розвитку кредитування», – додав Шевченко.

Він також зазначив, що НБУ буде і надалі підтримувати виконання основних напрямків Стратегії державних банків.

«Подальша реалізація Стратегії сприятиме посиленню конкуренції, яка на тлі монетарної політики НБУ сприятиме здешевленню кредитів для бізнесу і населення», — вважає він.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 16 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення Кирила Шевченка Головою Національного банку України.

Попередній голова Національного банку України Яків Смолій ввечері 1 липня написав та подав Президенту України заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на НБУ здійснюється систематичний політичний тиск, що унеможливлює ефективне виконання ним покладених на нього обов’язків та взаємодію з іншими державними органами.

3 липня Верховна Рада України звільнила Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Нацбанк кредитування бізнесу Кирило Шевченко