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Вт., лип.
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ФРУ викликає Спілку українських підприємців на батл через законопроект про локалізацію

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Федерація роботодавців України (ФРУ) запросила членів Ради Спілки українських підприємців (СУП) для фахового обговорення законопроекту №3739 у форматі публічної дискусії-батлу «5 на 5».

Про це йдеться у листі Голови Ради ФРУ Дмитра Олійника до президента та виконавчого директора СУП, який він розмістив у себе на сторінці у фейсбук.

«Був вкрай здивований офіційною позицією Спілки українських підприємців щодо проєкту закону 3739. А саме пропозицією Спілки повернути законопроєкт авторам на доопрацювання та висловленнями про те що, законопроєкт 3739 містить низку норм, які можуть ускладнити процедури закупівель, збільшити корупційні ризики, порушує низку міжнародних зобов’язань України тощо», — написав він.

Дмитро Олійник також запропонував залучити до дискусії засоби масової інформації та транслювати її у фейсбук та ютуб.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, законопроект №3739 «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» зареєстрований у Верховній Раді 24 червня 2020 року групою з 37 народних депутатів. Він, зокрема, передбачає, що локалізація виробництва буде кваліфікаційним критерієм для участі в закупівлях.

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Законопроєкт ФРУ СУП локалізація виробництва