Портрет безробітного: служба зайнятості проаналізувала хто зараз найбільше потребує роботи

Станом на 1 липня з майже 518 тисяч безробітних, що перебувають на обліку в державній службі зайнятості, 58% становлять жінки. Відповідно частка чоловіків серед офіційно зареєстрованих безробітних – 42%.

Про це свідчать результати аналізу, проведеного Державною службою зайнятості.

Згідно з повідомленням, диплом вишу мають 50% зареєстрованих безробітних, 33% – закінчили професійно-технічний навчальний заклад, 17% – загальноосвітню школу.

За віковими групами 31% безробітних – у віці до 35 років, 29% – від 35 до 44, 40% – понад 45 років.

«Із загальної кількості безробітних 21,8 тисяч (або 4%) мають інвалідність, 9,2 тис. (або 2%) – колишні учасники АТО, 5,2 тис. (або 1%) – внутрішньо переміщені особи, 39,5 тисяч (або 8%) – люди, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років, 4,5 тисяч (або 1%) – випускники навчальних закладів. Усі ці безробітні належать до особливих категорій, які потребують додаткового сприяння в працевлаштуванні», — сказано у повідомленні.

До звільнення 17% безробітних працювали у сфері торгівлі, 14% – переробній промисловості, 13% – у держуправлінні, обороні та соцстрахуванні, 9% – у сільському, лісовому та рибному господарстві.

Також зазначається, що з початку дії карантину (тобто з 12 березня по 30 червня) за сприяння служби зайнятості вдалося знайти роботу 174 тисячам українців, з них – 116 тис. безробітних.

«Беззаперечним лідером у працевлаштуванні за видом економічної діяльності було сільське господарство – 54% від усіх працевлаштованих, далі переробна промисловість – 13% та 11% – торгівля», — сказано у повідомленні.

У відомстві також відзначають, що після скасування жорстких карантинних обмежень відновлюється робота підприємств та організацій, тож поступово збільшується і потреба роботодавців у працівниках. Також призупиняється зростання реєстрації безробітних. Уже в червні вдалося працевлаштувати 54 тисячі українців, що на третину більше, ніж у травні.