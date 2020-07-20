Програму «5-7-9%» частіше використовують для рефінансування старих кредитів, ніж отримання нових

За державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці найбільше активізують угоди в частині рефінансування раніше наданих кредитів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Портфель рефінансованих кредитів вже становить 1,073 млрд грн і продовжує зростати. Сума заявок на рефінансування склала 5,6 млрд грн з моменту запуску цього антикризового продукту.

«Утім попит підприємців на інвестиційні кредити, з яких Програма починалася, залишається високим. Загальна сума заявок на інвестиційні кредити склала 4,838 млрд грн. А портфель наданих кредитів в рамках цього продукту Програми сягнув вже 687,424 млн грн», — сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що минулого тижня уповноважені банки уклали 110 нових кредитних угод на загальну суму 324 млн грн. Загалом же, станом на 20 липня 2020 року, видано 1250 кредитів на загальну суму 1,775 млрд грн.

Кожен другий (55%) кредит на умовах програми «Доступні кредити 5-7-9%» отримують підприємства, які працюють у сільському господарстві. 14% виданих позик припадає на підприємців зайнятих в переробній промисловості. І 12% – бізнес в оптовій та роздрібній торгівлі.

У регіональному розрізі програми найактивнішими є підприємці Харківської, Київської та Сумської області. Практично кожен десятий підприємець, який отримав кредит за умовами програми «Доступні кредити 5-7-9%», має харківську, київську, або сумську прописку. Дещо поступились лідерам бізнесмени з Вінниччини (7% угод).

Найменше кредитних угод за умовами програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено в Івано-Франківській, Миколаївській, Закарпатській, Донецькій та Херсонські областях (по 1% угод відповідно).

Минулого тижня Фонд розвитку підприємництва, який адмініструє програму, підписав угоди про співпрацю в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» з двома новими уповноваженими банками. Тепер позику в рамках Програми можна отримати у 18 банках.