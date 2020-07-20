Станом на 1 липня кількість електромобілів і гібридів в Україні перевищило позначку 43 тис. штук. А до 2024 року експерти прогнозують зростання електроавтомобілів в Україні до 250 тисяч.

Про це свідчать дані дослідницької компанія IRS Group, передає ІТС.ua.

Згідно з повідомленням, за червень 2020 року українці зареєстрували 790 електромобілів і 973 гібридів, таким чином їх кількість в Україні зараз становить 21,8 тис. штук перших та 22,05 тис. штук других. Статистика демонструє, що кількість реєстрацій не тільки вийшла на докарантинний рівень, але й перевищила минулорічні показники.

Компанія Nissan продовжує втрачати свою частку у щомісячних реєстраціях (-2%), а Tesla набирає її тими ж темпами (+2%). Однак, якщо говорити про сумарний автопарк, то за рахунок величезної кількості ввезених в Україну б/в Nissan Leaf японський бренд утримує лідерство в сегменті з багаторазовою перевагою над іншими (55%).

У сегменті гібридів домінує японський бренд Toyota, який займає практично половину сегменту (48%) завдяки відразу трьом моделям Toyota RAV4, Toyota Prius і Toyota Camry.

Експерти IRS Group прогнозують, що за підсумками 2024 року в Україні буде 246 тис. електромобілів і гібридів. Тобто за 5 років «електричний» автопарк виросте майже в 7 разів.

Також повідомляється, що за підсумками 2019 року в Україні було зареєстровано трохи більше 36 тис. електромобілів і гібридів.