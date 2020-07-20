Сільгоспвиробництво у 2020 році знизилося через погодні умови — заступник міністра

Згідно з даними Державної служби статистики, падіння виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні–червні 2020 року прискорилося до 18,7%.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький пов'язує зниження показників виробництва з рядом причин, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Перш за все, це несприятливі погодні умови в цьому році. Дощі і повені в західній частині України, і в той же час тривала посуха на півдні знищили частину врожаїв. До того ж, умови не сприяли своєчасному збору сільськогосподарської продукції. Значний вплив на показники має тривала тенденція до спаду тваринництва в Україні», – пояснив він в коментарі агентству.

За даними Держстату, виробництво продукції рослинництва в першому півріччі 2020 знизилося до 56,8%, тваринництва – до 2,2% порівняно з січнем-червнем минулого року.

Загалом, у 2019 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні виросло на 1,1% після стрибка на 8,1% в 2018 році і спаду на 2,2% в 2017 році.