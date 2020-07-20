У Польщі за підозрою у корупції затримали колишнього в.о. керівника «Укравтодору»

У Польщі за підозрою у корупційних діях затримано колишнього в. о. керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

Про це під час брифінгу в «Укрінформі» повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

За його словами, разом з Новаком у Польщі затримано ще двоє підозрюваних.

«Встановлено, що посадовими особами «Укравтодору» було створено злочинну організацію, діяльність якої була скерована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли фінансову допомогу на ремонт доріг в Україні», — говорить Ситник.

Як виявилося, подібні розслідування велися одночасно і в Україні, і в Польщі, тому у листопаді 2019 року була створена спільна міжнародна слідча група, до якої увійшли працівники Антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України та Центрального антикорупційного бюро та органів прокуратури Польщі.

«Зараз на території обох держав одночасно проводиться більше 50 обшуків. До кримінальної відповідальності притягнуто чотири особи. Ряд осіб затримані, у тому числі і колишній керівник «Укравтодору». По закінченню обшуків ми плануємо отримати додаткові докази того, що документувалося протягом тривалого часу», — сказав Ситник.

Також він уточнив, що сума тендерів, яка відпрацьовуються у рамках розслідування становить 270 млн євро.

За українським законодавством Славоміру Новаку інкримінується стаття 368 частина 4, яка передбачає до 12 років позбавлення волі. Проте, вірогідно, що справа буде розглядатися у польському суді, адже головний підозрюваний затриманий у Польщі та за її законодавством.

«Підозри, які підготовані в Україні також направлені в Польщу для оголошення підозрюваним там, і так само підозри підготовлені польською стороною направлені нам, і ми їх вручаємо підозрюваним на території України», — уточнив Ситник.