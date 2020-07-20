Авіаперевізник SkyUp змінив гендиректора

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про припинення співпраці з гендиректором компанії Євгеном Хайнацьким і призначила в.о. гендиректора Дмитра Сероухова.

Про це повідомляє прес-служба перевізника.

«Офіційно з 17 липня Євген Хайнацький більше не представляє інтереси українського лоукостера SkyUp Airlines. Виконуючим обов'язки генерального директора призначено Дмитра Сероухова, генерального директора Join UP, і з 2019 року радника генерального директора SkyUp. Протягом перехідного періоду він одночасно керуватиме обома компаніями», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Євген Хайницький очолював компанію з 2017 року. До цього Хайнацький працював в ряді авіакомпаній та є експертом у авіагалузі.

Дмитро Сероухов є генеральним директором JoinUP. До цього він працював на посаді директора JoinUP.

Також відомо, що головним акціонером JoinUP та SkyUP є ТОВ «ACS-Україна» Тетяни та Юрія Альби. Авіаперевізник зареєстрований у Києві у червні 2016 р., а розпочав свою роботу у травні 2018 р.