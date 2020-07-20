Доцентровий рух: ТРЦ відновлюються після карантину

Марина Гуревич

Хто проти Пєті: Для багатьох компаній…

Олексій Янковський

Страховка у $500 млрд: Україна має…

Володимир Чеповий

Класовий поділ: неочікувана революція в шкільній…

Лідія Білас

Ведмежа послуга: шкода економіці України від…

Олександр Мертенс

Трансформація журналу БІЗНЕС: до і після

Володимир Чеповий

Гості з майбутнього: “зелені” ініціативи бізнесу…

Марина Дорошенко

Торгова оборона: Україні потрібен свій неопротекціонізм

Ігор Гужва

Податковий код: Наслідки прийняття Закону #466…

Тімур Бондарєв

21
Вт., лип.
wooman

У аеропроту «Одеса» будуть проводити ПЛР-тестування на коронавірус

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

З 21 липня в аеропорту «Одеса» запрацює пункт забору аналізів для проведення ПЛР-тестування на COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні аеропорту на сторінці у фейсбук.

«Ця послуга буде корисна для мандрівників, які прибувають з країн «червоної» зони і змушені дотримуватись 14-денної самоізоляції згідно постанови Кабінету Міністрів України», — сказано у повідомленні.

Уточнюється, що збір аналізів буде розташований в медпункті аеропорту і функціонуватиме під час виконання міжнародних рейсів, та рейсів з аеропорту «Бориспіль».

При негативному результаті мандрівники зможуть через 24-48 робочих годин (в залежності від часу здачі аналізів) завершити самоізоляцію, завдяки такому алгоритму:

  • протягом 24-48 робочих годин після забору аналізів, лабораторія вносить результат тестування в електронну систему Центру громадського здоров'я України;
  • дані автоматично синхронізуються з сервісом «Дій вдома»;
  • сервіс «Дій вдома» повідомляє пасажира про можливість припинення самоізоляції.

Як раніще повідомляв БІЗНЕС, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) встановила в аеропорту «Бориспіль» лабораторію, яка робить ПЛР-тести та тести на антитіла.

Одеса аеропорти коронавірус