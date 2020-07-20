У аеропроту «Одеса» будуть проводити ПЛР-тестування на коронавірус

З 21 липня в аеропорту «Одеса» запрацює пункт забору аналізів для проведення ПЛР-тестування на COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні аеропорту на сторінці у фейсбук.

«Ця послуга буде корисна для мандрівників, які прибувають з країн «червоної» зони і змушені дотримуватись 14-денної самоізоляції згідно постанови Кабінету Міністрів України», — сказано у повідомленні.

Уточнюється, що збір аналізів буде розташований в медпункті аеропорту і функціонуватиме під час виконання міжнародних рейсів, та рейсів з аеропорту «Бориспіль».

При негативному результаті мандрівники зможуть через 24-48 робочих годин (в залежності від часу здачі аналізів) завершити самоізоляцію, завдяки такому алгоритму:

протягом 24-48 робочих годин після забору аналізів, лабораторія вносить результат тестування в електронну систему Центру громадського здоров'я України;

дані автоматично синхронізуються з сервісом «Дій вдома»;

сервіс «Дій вдома» повідомляє пасажира про можливість припинення самоізоляції.

Як раніще повідомляв БІЗНЕС, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) встановила в аеропорту «Бориспіль» лабораторію, яка робить ПЛР-тести та тести на антитіла.