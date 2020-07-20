За вихідні: аукціони на видобуток бурштину, падіння європейського авторинку та найбільша мережа фальшивомонетників

На Рівненщині відбувся перший аукціон на видобуток бурштину

У Рівненській області 17 липня відбулися перші аукціони на отримання спеціальних дозволів на користування надрами для видобутку бурштину.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

За його словами, дві ділянки до 10 га в с. Олексіївка Сарненського району виставили на сайті ProZorro ще в червні.

«Вже 17 липня відбулися онлайн торги. Результат перебільшив усі наші сподівання. Початкова ціна першої ділянки була 319,6 тис. грн. А під час аукціону зросла майже в 40 разів і склала 12 млн 630 тис. грн. Друга ділянка стартувала з 333,2 тис. грн. А купили її за 29 млн грн, що в 90 разів більше», — написав він.

Загалом, за інформацією очільника Рівненської ОДА, участь в першому аукціоні взяли 4 фірми, а в другому – 6.

«Переможці отримали спеціальні дозволи на 5 років. Вони надають право проводити геологічне вивчення та подальше видобування бурштину на вказаних ділянках. Новий закон про бурштин, ініційований президентом України Володимиром Зеленським, дозволив видобувати сонячне каміння легально», – зазначив Коваль.

Бізнес просить підтримати правку до законопроекту №3658, яка продовжить дію «зеленого» тарифу

Бізнес-спільнота закликає парламент підтримати поправку про продовження терміну дії «зеленого» тарифу щонайменше на два роки під час ухвалення законопроекту №3658 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».

Відповідну заяву викладено в листі Американської торговельної палати в Україні, Європейської бізнес-асоціації, Спілки українських підприємців, Американсько-української ділової ради, CEO Club, а також Української вітроенергетичної асоціації, Української асоціації відновлюваної енергетики та Європейсько-українського енергетичного агентства, копією якого володіє агентство «Інтерфакс-Україна».

«Забезпечити підтримку переважної більшості інвесторів можливо шляхом включення поправки про продовження на два роки дії угод про купівлю-продаж електроенергії з ВДЕ у разі зменшення тарифу на 15% сонячних проектів і на 7,5% для вітрових проектів, введених в експлуатацію 01.07.2015 - 31.12.2019 рр», — ідеться в документі.

Будь-які інші зміни до законопроекту мають відповідати положенням підписаного 10 червня 2020 року меморандуму, зокрема передбачати стабілізаційне положення для гарантії того, що подальші зміни не погіршуватимуть умов для інвесторів ВДЕ і не суперечитимуть положенням меморандуму, пояснило бізнес-співтовариство.

Укрпошта продала складські приміщення у Києві за 18 мільйонів гривень

«Укрпошта» продала складські приміщення у Києві за 17 999 999 грн. Від початкової вартості ціна зросла більше ніж втричі.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Він також анонсував нові аукціони з продажу турбази на узбережжі Чорного моря в с. Рибаківка (Миколаївській область), будівель в Броварах та передмісті Львова, які планується провести наступного тижня.

Нагадаємо, раніше голова «Укрпошти» заявляв, що компанія планує продати приміщення головного офісу на Хрещатику, яке вже оцінили приблизно в 1 мільярд гривень.

Європейський авторинок у червні впав на 22%

У червні 2020 року реєстрації нових легкових авто в ЄС склали 949 722 одиниць, що на 22,3% менше порівняно з червнем 2019 року, коли було продано 1,2 млн авто.

Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» з посиланням на Європейську асоціацію виробників автомобілів.

Згідно з повідомленням, усі ринки ЄС продовжили демонструвати значне зниження в червні, при цьому Франція (+1,2%) була єдиним винятком з цього правила. Останнє можна пояснити новими заходами стимулювання продажів автомобілів з низьким рівнем викидів, які були введені урядом Франції на початку червня.

«Якшо подивитися на інші великі автомобільні ринки, то в Іспанії (-36,7%), у Німеччині (-32,3%) та Італії (-23,1%) минулого місяця було зафіксовано двозначне падіння», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що перше місце серед країн ЄС по кількості реєстрацій нових легкових авто зайняла Франція – 233 814 авто. На другому місці йде Німеччина – 220 272 авто, замикає трійку Італія – 132 457 нових легкових авто.

Серед європейських виробників традиційно лідирує VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 229 973 авто, при цьому падіння склало -24,8% у порівнянні з торішнім червнем. На другому місці – PSA Group (148 546 авто, -28,3% до показників 2019 року), на третьому – RENAULT Group (147 488 авто і падіння -15,7%).

В Італії викрили мережу фальшивомонетників – «можливо найбільшу» в історії євро

Європол заявив про викриття мережі фальшивомонетників в Італії та зазначає, що вона, ймовірно – найбільша в історії євро.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі Європолу, пише «Європейська правда».

Згідно з повідомленням, організована злочинна мережа, викрита в Італії, виробляла 25% усіх підроблених банкнот євро, виявлених в обігу. Ця мережа, можливо, найбільша з усіх, що будь-коли діяли з моменту запровадження євро.

У спецоперації брали участь правоохоронці Італії, Бельгії та Франції. Європол допомагав з обміном інформацією, координацією дій та аналітичною роботою.

Розслідування почалося ще у жовтні 2017 року, коли в італійському Беневенто вилучили велику партію фальшивих банкнот €50.

Поліція звернула увагу, що підробки виготовили з використанням складних методів друку, на якісному обладнанні і матеріалах та з добрим технічним знанням тонкощів, відтворивши усі найважливіші позначки, які використовуються для захисного маркування справжніх банкнот.

У лютому 2018 року у Неаполі правоохоронці виявили 450 тисяч одиниць підроблених банкнот номіналом 50 і 100 євро, захованих у цистернах. Через півроку, у липні, у Ломбардії знайшли ще партію підроблених монет.

Подальші слідчі дії у координації з Європолом допомогли викрити мережу злочинців, які стояли за підробкою коштів.

15 липня правоохоронці заарештували 44 підозрюваних та заморозили активи на загальну суму 8 млн євро.

Ця сума враховує конфісковані в Італії 50 квартир, 8 підприємницьких приміщень, 2 ферми, 10 компаній з різних сфер, 12 автомобілів, одну елітну яхту та кошти на 22 банківських рахунках.

Правоохоронці підозрюють, що за роки своєї діяльності злочинці виготовили та розповсюдили понад 3 млн підроблених банкнот на загальну суму понад 233 млн євро.

Очільник мережі займався підробкою грошей понад 20 років, і не лише їхнім виготовленням, а й розповсюдженням у ЄС. Розслідування встановило, що він пов’язаний з італійською мафіозною групою Camorra.