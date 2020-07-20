Іспанський суд припинив попереднє розслідування стосовно Степана Черновецького

Суди вдруге підтвердили законність інвестицій бізнесмена в Іспанію та його діяльності в країні.

Іспанський суд припинив попереднє розслідування стосовно українського бізнесмена Степана Черновецького, засновника Chernovetskyi Investment Group, повідомляє компанія. 1 липня 2020 року Апеляційний суд Барселони остаточно підтвердив це рішення.

Йдеться про попереднє розслідування щодо можливого відмивання доходів, яке велося іспанською прокуратурою з 2014 року та було припинено судом у жовтні 2019-го.

"Апеляційний суд Барселони відхилив апеляцію прокуратури, залишивши в силі рішення суду першої інстанції, та остаточно припинив справу. Таким чином, суди вдруге підтвердили законність інвестицій Степана Черновецького в Іспанію та його діяльності в країні", – розповіли іспанські адвокати Степана Черновецького з юридичної фірми Martell Abogados.

Раніше повідомлялося, що іспанські прокуратура і суд тривалий час зберігали режим секретності у справі та не давали стороні захисту можливості ознайомитися з матеріалами слідства. Але сторона захисту за власною ініціативою надала суду аудиторські та юридичні звіти про законність походження коштів, інвестованих в Іспанію.

"Мені було принципово відновити справедливість. Я витратив багато часу і зусиль для цього, і рішення апеляційного суду ставить крапку в цьому питанні. Я радий, що ми нарешті можемо зосередитися на бізнесі і розвитку, а не на захисті від необґрунтованих звинувачень", – заявив Степан Черновецький.