Підприємці запропонували Президенту проекти розвитку транзитного потенціалу України

Один з них передбачає глибоководний інтермодальний кластер з довжиною причальної лінії 25 км і можливістю обробки 120 млн тонн вантажів на рік.

На круглому столі "Транзитний потенціал – основа відродження індустріальної економіки України", який організували у Києві Асоціація "Високошвидкісні магістралі" (ВШМ) спільно з Українським союзом промисловців і підприємців (УСПП), його учасники обговорили практичні кроки щодо реалізації транзитного потенціалу країни та звернення до Президента Володимира Зеленського.

Ситуація в українському машинобудуванні досить важка. Як повідомив Анатолій Кінах, президент УСПП, в січні-травні цього року промислове виробництво скоротилося на 20,6%, що вдвічі перевищує падіння ВВП за цей же період. В таких умовах надзвичайно важливою стає підтримка локального виробника, оскільки країна потребує оновлення рухомого складу залізничного транспорту.

Наприклад, як зазначив Ігор Манаєнков, заступник голови правління Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ), з 199 тис.вагонів в України 113 тис. вимагають списання. До останнього часу в країну безконтрольно завозилися вживані списані вагони з Російської Федерації. При цьому досі зберігається можливість їх ввезення з території сусідніх країн.

Під час обговорення Сергій Рудковський, голова правління Асоціації "ВШМ", та Віктор Мироненко, президент Асоціації, презентували проект будівництва високошвидкісної магістралі "Китай – Україна – ЄС". З їх слів випливає, що на сьогоднішній день між країнами Євразії йде запекла боротьба не тільки за проходження торгового маршруту "Китай — ЄС" по їх території, але і за його швидкість.

Високошвидкісна магістраль через територію України, яка передбачає побудову надсучасної інфраструктури та використання новітніх технологій, може скоротити шлях товарів від міста Урумчі (Західний Китай) до Берліна до 5-7 діб.

Крім того, при рівні локалізації в 75%, проект дасть завантаження замовленнями 20 галузям національної економіки. Буде задіяно понад 1 тис великих промислових підприємств, задіяно понад 500 тис робочих місць.

Високошвидкісна магістраль — це $ 2 млрд. щорічних прямих і більше $ 5 млрд. непрямих джерел доходу, агломераційні ефекти і розвиток агломерацій, а тиакож дохід у перші 10 років будівництва та експлуатації не менше $ 75 млрд.

Проходження торгового шляху через Україну неможливе без сучасної портової інфраструктури. В існуючих 13 морських портів України є значні обмеження для зростання потужностей, глибина, екологічне навантаження. Під час обговорення було презентовано проект "Березанський порт", який планується побудувати поблизу Очакова. Як розповів Сергій Коваленко, партнер проекту і співзасновник БІЗНЕС100, проект являє собою глибоководний інтермодальний кластер з довжиною причальної лінії 25 км і можливістю обробки 120 млн тонн вантажів на рік.

Для підвищення здатності до обробки і переміщення вантажів, потрібно як модернізувати наявну інфраструктуру, так і впроваджувати новітні рішення. Одним з них є презентована під час зустрічі система SkyWay. Це концепція надземної транспортної системи, яку розробники ще називають"струнним транспортом".

Крім переміщення вантажів і пасажирів, також можлива передача інформації та електроенергії через естакаду, в основі якої лежить інноваційна струнна рейка.У центрі цієї технології — "розумний" ходовий візок, який використовується в різних варіантах транспортного засобу. Розташування системи над землею забезпечує ряд глобальних переваг: рух траспорту на декількох рівнях, а також збільшення швидкості, підвищення безпеки руху, раціональне використання землі та ресурсів.

Рішення, що лежать в основі технології SkyWay, мають глобальний потенціал, спрямований на створення транспортно комунікаційної мережі Транснет. Для реалізації ідеї Транснет, компанія створила нове економічне рішення, засноване на технології блокчейн. Дане рішення дозволить знизити ризики і налагодити фінансові взаємини між організаціями, які беруть участь в транспортній системі, максимально прозорим і швидким способом.

За словами Сергія Устинова, радника президента SkyWay і співзасновника всеукраїнської спільноти БІЗНЕС100, однією з найцікавіших характеристик цієї технології є те, що при її екологічній чистоті та енергетичній економії, потенціал швидкості пересування вантажів та пасажирів може сягати 500 км/год.

Як зазначила Ольга Санжаревська, співзасновник групи компаній Avantazh Technology та Почесний член Асоціації надійних забудовників України, проект "ВШМ" є комплексом інфраструктурних об’єктів, який складається з комунікацій різного призначення, об’єктів енергозабезпечення, ремонтних та опорних пунктів, терміналів, складів, а також супутних об’єктів громадського та соціального призначення. Отже, в даному контексті, стратегічною метою будівельних компаній України є максимальна локалізація виробництва необхідних матеріалів та обладнання, залучення, використання та створення високопрофесійного кадрового потенціалу.

Під час круглого столу учасники наголосили на необхідності впровадження політики економічного патріотизму, яка стимулюватиме розвиток промисловості та запобігатиме перетворенню України на країну з сировинною економікою. В рамках цієї стратегії, розвиток транзитної інфраструктури також створює потенціал для зростання промислового виробництва, збереження науково-технічного потенціалу і робочих місць.

За словами Віктора Кулика, Заслуженого будівельника України та Голови Асоціації надійних забудовників України, високошвидкісні магістралі та диверсифікація вантажних потоків і пасажирських перевезень – це єдиний шлях розвитку держав та людства, кордони між якими в майбутньому будуть стерті. Ми розуміємо, що після початку впровадження проекту "ВШМ" фахівці і робітники будівельних та інших спеціальностей з радістю повернуться в Україну з тих держав, де вони сьогодні змушені шукати роботу. Він заявив, що реалізація цього проекту є великим шансом для України в економічному і соціальному форматі.

Учасники зустрічі погодилися доопрацювати і відправити Президенту України резолюцію, в якій пропонуватимуть главі держави затвердити проект оновлення рухомого складу та модернізації інфраструктури залізничного транспорту , ініціювати розробку програми локомотивобудування з локалізацією на рівні мінімум 75%, створити Національний комітет стратегічних транспортних проектів для реалізації міжнародного проекту мультимодальної високошвидкісної магістралі «Китай – Україна – ЄС».

За словами Анатолія Кінаха, ця резолюція буде остаточно узгоджена між учасниками круглого столу і направлена Президенту в найближчі дні.