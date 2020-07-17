У Конституційному суді хочуть оскаржити закони про альтернативну енергетику та енергоринок

17 червня до Конституційного суду України надійшло конституційне подання 47 народних депутатів України з приводу окремих положень законів України «Про альтернативні джерела енергії» та «Про ринок електричної енергії».

Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

На думку авторів клопотання, вказані ними положення цих двох законів призводять до непомірних витрат з державного бюджету та його розбалансування.

У своєму поданні депутати пишуть, що електроенергія, вироблена з альтернативних джерел, є одним з найдорожчих видів виробництва електроенергії, у порівнянні з іншими, що здійснюються в Україні.

«Витрати на придбання такої електроенергії за «зеленим» тарифом є економічно необrрунтованими та надвисокими, що завдає шкоди економіці країни в цілому», — сказано у поданні.

За їх підрахунками, у 2018 році витрати України на відшкодування вартості електричної енергії за «зеленим» тарифом становили 560 млн євро, що складає 7,9% від загальної вартості електроенергії при частці відпуску 1,9%.

«Тобто, питома частка витрат на відшкодування вартості електричної енергії за «зеленим» тарифом є у кілька разів вищою, ніж питома частка цього виду електроенергії у порівнянні з іншими, що виробляються в У країні», — пишуть депутати.

Також автори подання наводять прогноз Міністерства енергетики та захисту довкілля України, згідно з яким, за їх словами, у 2020 році Україна взагалі не матиме змоги у повному обсязі відшкодувати вартість електричної енергії за «зеленим» тарифом, заборгованість за якою складе близько 13,5 млрд грн.

У поданні також зазначається, що уповноваженим представником суб’єкта конституційного подання (тобто 47 нардепів) є народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський.

З повним текстом конституційного подання можна ознайомитися на сайті суду.