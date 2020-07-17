Депутати ще двічі голосуватимуть за законопроект про гральний бізнес через «юридичну невизначеність»

У вівторок 21 липня Верховна Рада України проведе ще два голосування за законопроект про гральний бізнес.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Під час розгляду насправді було збито правки щодо Комісії і вийшла «юридична невизначеність». Тому буде ще два етапи голосування за цей закон», — написав він.

Він уточнив, що перший етап — за постанову про блокування голосування, а другий, згідно зі ст. 131 Регламенту, за «усунення неузгодженостей та неточностей у прийнятому законі».

«Це фактично голосування за правки в закон. Якщо воно набере 226+ голосів, то закон виправлять. Якщо ні, то тоді Голова ВРУ має його підписати в такому вигляді як є і потім буде вето Президента», — написав Железняк.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 14 липня Верховна Рада України підтримала законопроект №2285-д «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор». За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів. Того ж дня у Верховній Раді зареєстрували два проекти постанов, які заблокували можливість підписання закону про гральний бізнес.