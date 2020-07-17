Більше половини бухгалтерів вважають карантинні податкові пільги неефективними — опитування

62% українських бухгалтерів вважають податкові пільги, введені державою під час коронакризи, неефективними для бізнесу, і лише 11% опитаних оцінюють їх позитивно.

Про це свідчать результати Всеукраїнського опитування «Індекс легкості роботи бухгалтерів», який третій рік поспіль проводить компанія ЛІГА: ЗАКОН.

Згідно з опитуванням, 54,4% бухгалтерів переконані, що бізнес потребує, перш за все, податкових канікул; 47,1% респондентів проголосували за цільові програми державної підтримки; 45,2% за програми, спрямовані на зниження безробіття.

Цього року в опитуванні особливу увагу приділили тому, як змінилася професія бухгалтера у нових «карантинних» реаліях: зарплати, умови роботи і захищеність професії. З'ясувалося, що:

обсяг роботи для 46.5% бухгалтерів залишився на тому ж рівні, а для 36,7% – зріс;

відповідальність за помилки, неправильне оформлення працівників і перерахунок зарплат лягає на бухгалтера для 56% респондентів;

персональні доходи бухгалтерів скоротилися або зовсім припинилися за останні 3 місяці у 46% опитаних;

47,4% бухгалтерів продовжували працювати в офісі під час карантину, переважно через специфіку бухгалтерської роботи (робота з первинними документами і т.п.).

Уже третій рік поспіль більшість опитаних бухгалтерів головною проблемою податкового законодавства називають його постійні зміни. Цього року таку проблему назвали 60,3%.

Для 50,2% актуальною проблемою є різночитання законодавчих норм і недолік узагальнюючих податкових консультацій. Як результат, 37% не впевнені, що можуть захистити себе в разі розбіжностей з податковими органами, 28,4% мали конфліктні ситуації з представниками контролюючих органів за минулий рік.

Як і в минулі роки, близько половини (52%) бухгалтерів негативно оцінюють зміни в податкове законодавство протягом останнього року. Для 58,7% найбільш очікуваної податковою реформою є заборона на внесення будь-яких змін в податкове законодавство до початку нового бюджетного року.

Дослідження проводилося з 16 червня до 10 липня, і охопило більше 1000 бухгалтерів з усієї України.

Партнери дослідження: ФПБАУ, ЕВА, проєкт Unlimit Ukraine від EBA.