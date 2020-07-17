54% кафе та ресторанів просіли по виручці у порівнянні з минулим роком

Після відновлення повноцінної роботи 54% закладів громадського харчування просіли по виручці у порівнянні з відповідним періодом минулого року. У половини з них - спад на 30% і більше.

Про це повідомляє компанія по автоматизації кафе, ресторанів і магазинів Poster за результатами власного аналізу неперсоналізованих операційних показників близько 550 закладів громадського харчування з тих областей України, де вже дозволена повноцінна робота кафе і ресторанів.

Компанія заявляє, що для дослідження обрала заклади демократичного і середнього цінових сегментів, які працюють в галузі більше трьох років.

«У ресторанному бізнесі багато новачків закриваються протягом першого року життя. Нам же хотілося оцінити вплив пандемії на найбільш успішні і стабільні закладу, які відкрилися задовго до карантину і встигли налагодити всі внутрішні процеси до кризи», — зазначають у Poster.

За результатами дослідження виявилося, що у липні 2019 року лише 17% закладів зафіксували спад виручки у порівнянні з липнем 2018 року, і тільки 6% з них просіли на 30% і більше.

У 2020 році у порівнянні з 2019 роком ці показники — 54% і 28% відповідно.

У середньому виручка закладів громадського харчування в липні 2019 року у порівнянні з липнем 2018 року зросла на 46%, проти зростання на 3% з 2019 по 2020 рр. Тобто зростання виручки у досліджуваних закладів сповільнилося більше ніж в 15 разів.

«Але виручка ще не дорівнює прибуток. Наш ресторан зумів практично зберегти виручку на докарантинному рівні за рахунок самовивозу і роботи з сервісами доставки. Але, оскільки заклад залежить від 35% комісії, яку в середньому платить сервісам доставки, рентабельність бізнесу впала просто до мінімальних критичних цифр», - говорить Дмитро Бологов, власник ресторану азіатської кухні «Мяо».

Також зазначається, що незважаючи на зниження виручки, після відновлення повноцінної роботи 81% закладів громадського харчування змогли зберегти або підвищити свій середній чек в порівнянні з торішнім липнем.