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МВС докупить ще 300 камер для фотовідеофіксації порушень ПДР

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Від моменту запуску системи автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху до держбюджету надійшло 52 млн грн.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає прес-служба міністерства внутрішніх справ.

«Ці гроші підуть на покращення дорожньої інфраструктури, на безпеку дорожнього руху. І це лише результат роботи 50 камер. Якщо їх буде 1000 – в бюджет надходитиме 1 мільярд гривень на місяць. Це великі гроші, але це не наша основна мета. Нам потрібно, щоб водії дотримувалися дозволеної швидкості», - наголосив заступник міністра.

За його словами, за 45 днів роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР швидкість руху авто у місцях встановлення камер зменшилася у 5 разів.

«Наразі закуповуються ще 300 камер фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху для загальнодержавних трас. Вони будуть встановлені до кінця року», — розповів заступник міністра.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, перші 10 днів від моменту запровадження автоматичної фіксації порушень ПДР принесли до держбюджету сплачених штрафів на загальну суму 2,2 млн грн.

штрафи МВС ПДР