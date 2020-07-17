МВС докупить ще 300 камер для фотовідеофіксації порушень ПДР

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає прес-служба міністерства внутрішніх справ.

«Ці гроші підуть на покращення дорожньої інфраструктури, на безпеку дорожнього руху. І це лише результат роботи 50 камер. Якщо їх буде 1000 – в бюджет надходитиме 1 мільярд гривень на місяць. Це великі гроші, але це не наша основна мета. Нам потрібно, щоб водії дотримувалися дозволеної швидкості», - наголосив заступник міністра.

За його словами, за 45 днів роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР швидкість руху авто у місцях встановлення камер зменшилася у 5 разів.

«Наразі закуповуються ще 300 камер фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху для загальнодержавних трас. Вони будуть встановлені до кінця року», — розповів заступник міністра.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, перші 10 днів від моменту запровадження автоматичної фіксації порушень ПДР принесли до держбюджету сплачених штрафів на загальну суму 2,2 млн грн.