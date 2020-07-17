В Україні запрацював новий Реєстр будівельної діяльності та Публічний портал державної електронної системи у сфері будівництва.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Зазначається, що це є першим етапом впровадження Єдиної державної електронної системи у межах реформування галузі містобудування України.

«Реєстр ДАБІ протягом багатьох років завжди був місцем корупційних зловживань. На відміну від нього, новий будівельний Реєстр перебуває виключно у власності держави. Так, ми зможемо запобігти несанкціонованому доступу до нього, внесенню некоректних даних та виникненню корупційних схем», – прокоментував віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Новий реєстр зберігається на національному провайдері хмарних сервісів та центрів обробки даних De Novo.

Відтепер кожен об'єкт буде вноситися до Реєстру з унікальним ідентифікатором. Це дозволить прив'язати до об'єкту всі дозвільні документи, містобудівну та проектну документацію, відомості про учасників будівництва, фото та іншу інформацію.

Серед переваг нового реєстру – отримання даних про права власності та землю завдяки електронній взаємодії між реєстрами.

Також автоматичні перевірки: реєстр не дасть зареєструвати об'єкт, який не відповідає законодавчим критеріям. А ще можливість наносити положення об'єктів на карту та зручне їх відображення за типами.

Крім того, до нього інтегровано довідники та реєстри, такі як перелік атестованих осіб, об'єктів культурної спадщини та небезпечних об'єктів.

Важливо також, що усі документи з самого початку будівництва і до введення в експлуатацію створюються та верифікуються за QR-кодом одразу в Реєстрі.

Публічний портал державної електронної системи у сфері будівництва надаватиме відкритий доступ до відомостей нового Реєстру будівельної діяльності. А також актуальну статистику щодо наданих послуг, що оновлюється у реальному часі. Забудовники можуть отримати онлайн-консультації через чат-бот та калькулятор для визначення класу наслідків будівель.

Працівники будівельної сфери отримають доступ до нового Реєстру через персональні електронні кабінети. Вхід до кабінету можливий лише з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), що гарантує захист даних та фіксування усіх змін в документах.

Доступ замовників до результатів адмінпослуг, що надаються за допомогою електронної системи, згодом буде здійснюватися через електронний кабінет користувача на порталі «Дія».

«Новий Реєстр, електронний кабінет та Публічний портал – компоненти єдиної державної електронної системи. Загалом Єдина система – ключовий елемент реформи містобудування. Її впровадження матиме значний антикорупційний вплив, оскільки дозволить усунути людський фактор у наданні послуг громадянам і бізнесу», — сказано у повідомленні.

Наступний етап впровадження Єдиної системи – запуск Електронних послуг сфери будівництва на порталі «Дія» — заплановано найближчим часом.