Вантажний термінал «Бориспіль» почнуть будувати восени

Про це стало відомо під час зустрічі Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) із заступником міністра інфраструктури України Олегом Ющенком та представниками міжнародного аеропорту «Бориспіль», передає прес-служба ЄБА.

У міністерстві інфраструктури повідомили, що наразі ведуться проєктні роботи з підготовки до будівництва вантажного терміналу, для якого вже виділено додаткові земельні ділянки. За умови, що всі підготовчі роботи будуть завершені в строк, саме будівництво розпочнеться восени і має бути завершено за 16 місяців. Таким чином, за оптимістичними розрахунками, аеропорт «Бориспіль» отримає новий вантажний термінал до кінця 2021 року.

Будівництво терміналу буде проводитись за рахунок залучених кредитних коштів, які, за інформацією представників аеропорту «Бориспіль», вже попереднього погоджені. Водночас мінінфраструктури веде перемовини щодо залучення додаткових транзитних потоків, зокрема з країнами Азії, та працює над спрощенням документообігу.

У Асоціації зазначають, що бізнес-спільнота схвально сприйняла цю новину, адже логістичні компанії давно чекають на реалізацію цього проєкту. Представники бізнесу мають значну частку у вантажопотоці, який проходить, зокрема, через вантажний термінал аеропорту «Бориспіль».

«Зношена інфраструктура вантажного терміналу «Бориспіль» - одна з головних причин, які на сьогоднішній день стримують розвиток вантажних авіаперевезень в Україні. Адже структура терміналу та його пропускна спроможність вже протягом багатьох років залишаються незмінними. У зв'язку з цим, регулярно виникають проблеми під час перевезення вантажів, особливо в зимовий період, коли через негоду аеропорт не може впоратися із обсягами навантаження», — сказано у повідомленні Асоціації.

Другою важливою причиною, на думку експертів ЄБА, є відсутність прямого сполучення України із багатьма популярними напрямками. Наприклад, Пекін, Шанхай, Гонконг, Тайбей, Лос-Анджелес, Атланта, Маямі, Бангкок, Алма-Ати і Ташкент. Відсутність таких прямих сполучень призводить до збільшення транзитного часу з доставки вантажів.

І третім негативним фактором, що наразі впливає на ринок авіаперевезень, компанії називають наслідки пандемії COVID-19. Зокрема, авіаперевізники відзначають значне зростання витрат, які перш за все пов’язані зі зменшенням кількості комерційних рейсів та необхідністю введення додаткових вантажних рейсів, які не завжди виправдані обсягами відправлень, але необхідні для виконання зобов’язань перед клієнтами.