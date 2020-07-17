У 2019-му українці задекларували на 11 млрд грн більше доходів, ніж у 2018

З початку року українськими платниками податків до контролюючих органів подано майже 505 тис. декларацій про майновий стан і доходи.

Задекларований ними дохід за 2019 рік склав 94,5 млрд грн. Це майже на 11 млрд грн, або на 13% більше, ніж за 2018 рік, повідомляє сайт Державної податкової служби.

Згідно з повідомленням, найбільші суми доходів задекларовано у місті Київ — 43,5 млрд грн, Дніпропетровській (7,5 млрд грн), Київській (5,3 млрд грн), Харківській (4,6 млрд грн) та Одеській (4,3 млрд грн) областях.

Також зазначається, що значний приріст податку до сплати визначено громадянами Дніпропетровщини (+71,5 млн грн), Київщини (+37,8 млн грн) та Львівщини (+27,2 млн грн).

«Надходження податку на доходи фізичних осіб від сплати задекларованих громадянами доходів є одним з резервів наповнення місцевих бюджетів. У досить складний для країни час громадяни мають розуміти, що, подаючи декларацію та сплачуючи цей податок, вони підтримують саме місцевий бюджет, який формує соціальну політику регіону», – сказано у повідомленні.