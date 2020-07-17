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Юрій Вітренко закінчив працювати в «Нафтогазі»

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Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко закінчив працювати в компанії.

Про це він повідомив на своій сторінці у фейсбук.

«Сьогодні мій останній день роботи в Нафтогазі України. Я прийшов сюди в 2014 році, після Революції Гідності. І всі ці роки робив усе, аби захищати нашу з вами гідність та відстоювати нашу енергетичну незалежність», — написав він 16 липня.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, два місяці тому посаду виконавчого директора «Нафтогазу» вирішили скоротити, а Юрія Вітренка, який її обіймав, звільнити. На думку Юрія Вітренка, однією з причин його звільнення стала боротьба з корупцією усередині «Нафтогазу». Іншою причиною для його звільнення він вважає боротьбу його команди з Газпромом, Росією та режимом Путіна.

Нафтогаз Юрій Вітренко звільнення кадри