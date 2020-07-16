Бізнес погіршив свої очікування щодо ділової активності у наступний рік

Бізнес погіршив очікування щодо економічного зростання, інфляції, а також власних фінансових та виробничих результатів у наступні 12 місяців.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке провів Національний банк України.

Зазначається, що рівень ділової активності підприємств у I кварталі 2020 року знизився до найнижчого значення за увесь час спостережень після І кварталу 2015 року (90,8%) і становив 110,5%.

«Оцінки поточного фінансово-економічного стану компаній погіршилися під впливом коронакризи та карантинних обмежень. Бізнес не очікує на швидке поліпшення показників своєї діяльності, незважаючи на скасування значної кількості обмежень та впровадження адаптивного карантину після подолання першої хвилі поширення вірусу», — сказано у повідомленні.

Бізнес прогнозує, що упродовж 12 місяців темпи зростання споживчих цін пришвидшаться до 7% у річному вимірі. Більше половини опитаних підприємств вважають, що інфляція буде меншою за 7,5%. Кожен п’ятий респондент очікує інфляцію у межах 7,6-10,0%. Найвагомішим фактором впливу на інфляцію підприємці називають збільшення витрат на виробництво.

Також бізнес очікує суттєвішого послаблення національної валюти. Середнє значення обмінного курсу, яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 28,28 грн/долар США. Більшість підприємств вважає, що обмінний курс коливатиметься в межах від 27 до 29 грн/долар США.

Уперше, починаючи з I кварталу 2016 року, підприємства очікують скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні. Майже половина підприємств очікує гіршої динаміки і лише кожна сьома компанія – зростання виробництва. Найвагомішим чинником, що обмежуватиме спроможність підприємств збільшувати виробництво, опитані компанії вважають недостатній попит.

Щодо очікувань стосовно власного бізнесу, то більшість компаній не очікує змін у фінансово-економічному стані протягом наступних 12 місяців. 22% компаній очікують погіршення. Більш песимістичні оцінки загалом мають представники малого та середнього бізнесу.

Лише респонденти переробної промисловості та торгівлі очікують зростання загальних обсягів реалізації своєї продукції, решта очікує зменшення. Найнижчі оцінки – у підприємств будівництва та добувної промисловості.

Зниження інвестиційної активності очікують підприємства всіх видів економічної діяльності. Найнижчі очікування – у підприємств сільського господарства.

Третій квартал поспіль збільшується частка компаній, які прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах.

«Лише 9,1% підприємств планують наймати нових працівників упродовж наступних 12 місяців. Скорочення персоналу передбачають 26,3% опитаних компаній. У підсумку негативний баланс очікувань – «мінус» 17,3% (у попередньому кварталі – «мінус» 3,9%). Песимістично налаштовані респонденти всіх видів економічної діяльності, крім будівництва, які очікують незмінну кількість працівників», — сказано у повідомленні.

Суттєво зменшилася й кількість компаній, які планують підвищувати зарплати своїм працівникам упродовж наступних 12 місяців. Таких – 36,5% (проти 63,4% у попередньому кварталі). Більшість компаній утримується від підвищення зарплат найближчим часом, а кожна десята компанія планує зменшити витрати на оплату праці.

Частка компаній, що планує залучати кредити в Україні упродовж наступних 12 місяців, зменшилася до 39,2% (у попередньому кварталі – 44,4%). Водночас дещо зросла частка компаній, які планують брати кредити за кордоном – до 9,5%. Найбільшу зацікавленість в кредитах проявляють підприємства сільського господарства та переробної промисловості.

Довідково:

Квартальне опитування проводилося з 04 травня 2019 року до 03 червня 2020 року. В опитуванні взяли участь 691 підприємство із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей).