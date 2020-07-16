Київська школа економіки проаналізувала діяльність Кирила Шевченка на попередній посаді

Новий голова Національного банку України Кирило Шевченко на попередній посаді зміг покращити фінансовий стан очолюваного ним «Укргазбанку», проте є ризик, що він звик «підпорядковуватися міністерству фінансів».

Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі Центр аналізу публічних фінансів Київської школи економіки (KSE).

Згідно з повідомленням, з початку кризи 2014 р. «Укргазбанк», який очолював Кирило Шевченко, був докапіталізований лише двічі — у 2015 р. на загальну суму 3,8 млрд грн. Після цього, на відміну від інших державних банків, докапіталізація не проводилася. Тобто потреби у додатковому вливанню грошей з боку держави в «Укргазбанку» не було.

Частка непрацюючих кредитів зменшилася з 38% до 18,1%. Це - найнижчий показник з-поміж усіх державних банків. Це також відповідає рівню банків з іноземним капіталом.

Покращення фінансового стану «Укргазбанку» дозволило йому стати першим, серед державних банків, претендентом на залучення інвестора.

«У листопаді 2019 року Міжнародна фінансова корпорація (входить до групи Світового банку) прийняла рішення про надання кредиту та входження у статутний капітал банку. Обсяг цього кредиту – 30 млн євро, строк – 5 років. Передбачається, що кошти будуть спрямовані на фінансування проектів енергоефективності та відновлюваної енергетики», — сказано у повідомленні.

При цьому, зазначається, що Міжнародна фінансова корпорація отримує можливість конвертації кредиту в акції банку. Максимальна частка власності МФК складе 20% простих акцій банку. Залучення такого інвестора, на думку аналітиків KSE, доводить, що банк має успішну бізнес-модель, яку зміг побудувати Шевченко.

«Проте є і ризики його призначення. Основний ризик — те, що протягом 5 років Кирило Шевченко підпорядковувався Мінфіну, оскільки саме Мінфін виконує повноваження держави з управління державними банками. Вкрай важливо, щоб, перейшовши на роботу в Національний банк, Шевченко зрозумів, що тепер він зовсім в іншій ролі. Міністерство фінансів та Національний банк мають мати відносини не замовника/виконавця, а партнерів, які поділяють спільні цінності, в тому числі цінність забезпечення фінансової незалежності, стійкості в країні», — зазначають у Київській школі економіки.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 16 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення Кирила Шевченка Головою Національного банку України.

Попередній голова Національного банку України Яків Смолій ввечері 1 липня написав та подав Президенту України заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на НБУ здійснюється систематичний політичний тиск, що унеможливлює ефективне виконання ним покладених на нього обов’язків та взаємодію з іншими державними органами.