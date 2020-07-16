Євросоюз виділить Україні 105 млн євро для реформ та підтримки малого бізнесу

Відповідні три угоди з Європейською комісією підписала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє сайт уряду.

Це фінансування надається в рамках пакета допомоги Євросоюзу Україні, спрямованого на підтримку малого бізнесу, реформ та подолання наслідків епідемії COVID-19.

«Допомога від Європейського Союзу буде спрямована на низку напрямів – від посилення спроможностей органів влади та надання експертних консультацій щодо проведення реформ, до інвестування у малі фермерські господарства та інноваційні гранти для розвитку малих та середніх підприємств. Втілення цих програм стимулюватиме розвиток економіки України, а також дозволить ефективніше протидіяти викликам у сфері охорони здоров’я», – прокоментувала Ольга Стефанішина.

Зокрема, 60 млн євро буде виділено на Програму технічного співробітництва 2020 року для підвищення спроможності органів влади проводити реформи за Угодою про асоціацію, зокрема міністерства отримають експертну підтримку при розробці та впровадженні реформ. Програма також дозволить поліпшити якість законодавчих процесів у Парламенті, впровадити необхідні реформи у сфері охорони здоров'я тощо.

25 млн євро буде спрямовано на реалізацію Програми підтримки ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні. Завдяки Програмі малі фермерські господарства зможуть отримати додаткову грантову підтримку, консультації та нові навички для розвитку власного виробництва, а також для купівлі землі. Крім того, Програма дозволить удосконалити управління ресурсами у рибному та лісовому господарствах.

20 млн євро буде виділено на Програму «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні». Програма передбачає надання грантів для інноваційних проектів з розвитку малих та середніх підприємств, створення нових робочих місць та розвитку бізнесу на рівні місцевих громад, а також удосконалення економічної політики у цій сфері відповідно до кращих міжнародних практик.

Довідково:

Пакет допомоги Євросоюзу Україні, спрямований на боротьбу та подолання наслідків епідемії COVID-19 – це понад 190 млн євро. Допомога надаватиметься у таких ключових напрямах: підтримка термінових та короткострокових потреб у сфері охорони здоров’я; зміцнення закладів охорони здоров’я, підвищення інституційної спроможності МОЗ; подолання наслідків кризи у соціальній та економічній сферах.