Україна може піднятися у рейтингу Doing Business-2021 на 10-20 сходинок — Мінекономіки

Україна може піднятися на 10-20 сходинок в рейтингу Doing Business-2021, який характеризує легкість ведення бізнесу в країні. Минулого року Україна посіла 64 позицію з-поміж 190 країн-учасниць.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Зазнчається, що протягом програмного періоду, який триває з травня по травень, експерти Світового банку визначають рейтинг країн за 10 індикаторами.

Зміна позиції України в рейтингу залежатиме від декількох факторів. Зокрема, від кількості змін, які експерти Світового банку вчасно зарахують під час дослідження, від динаміки досягнень інших країн та від того, чи зміниться методологія рейтингу як така.

Наразі Мінекономіки провело власний попередній аналіз за кожним з 10 показників, щоб визначити можливу позицію України в рейтингу 2021 року.

«Мінекономіки проаналізувало понад 30 законодавчих змін, які були впроваджені в Україні за програмний період та можуть вплинути на рейтинг країни цього року. Загалом за всіма 10 компонентами Україна демонструє суттєвий прогрес», — говорить міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

До трійки найбільш результативних оновлень, на думку міністерства, належить сфера захисту міноритарних інвесторів від зловживань з боку власників контрольних пакетів акцій, що обіцяє покращити рейтинг України за відповідним компонентом на 50 позицій, а також суттєве спрощення реєстрації ТОВ, за рахунок чого Україна може піднятися на 15 позицій за цим компонентом.

Також у міністерстві вважають, що відчутного прогресу вдалося досягти у спрощенні процедури оформлення банкрутства. За цим показником Україна претендує на 60 додаткових сходинок.

Також на позиції в рейтингу позитивно мають вплинути зміни в отриманні дозволів на будівництво, зокрема, відміна пайового внеску при будівництві промислових об’єктів; здешевлення підключення до електричних мереж в середньому на 18,9 % по всій країні, низка дерегуляційних змін в адмініструванні податків, за яким уряд у найближчі роки має на меті увійти у ТОП- 30, та скорочення часу торговельних операцій як для експортерів, так і для імпортерів.

«У підсумку враховують дві точки зору – уряду та локальних експертів, які спираються на результати імплементації, а не прийняття законодавчих змін. Перше часто потребує більше часу, ніж триває цикл оцінювання рейтингу. Наша мета – не конкретне зростання показника України в конкретному році. Ми прагнемо сталого розвитку підприємництва та постійного зростання інвестиційної привабливості країни», — пояснює заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович.

Також повідомляється, що підрахунки експертів Мінекономіки не беруть до уваги ріст інших країн в рейтингу, а також цьогорічні планові оновлення критеріїв оцінки ключових показників, від яких також залежить динаміка просування України.